Айза Долматова позавидовала богатству певца Шамана: "Под 20 лямов за концерт берёт"

Бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Долматову впечатлила новость о баснословных гонорарах певца Шамана.
Айза Долматова не прошла мимо новости о солидных гонорарах, которые получает Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) за выступление.
Бывшая супруга рэпера Гуфа опубликовала в социальных сетях фотографию исполнителя хита "Я русский".
"Ребята, вы читали про гонорар Шамана? Он там под 20 лямов за концерт берёт. Завидный жених", — написала под фотографией Айза.
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