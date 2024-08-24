Айза Долматова позавидовала богатству певца Шамана: "Под 20 лямов за концерт берёт"

Бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Долматову впечатлила новость о баснословных гонорарах певца Шамана.

Айза Долматова не прошла мимо новости о солидных гонорарах, которые получает Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) за выступление.

Бывшая супруга рэпера Гуфа опубликовала в социальных сетях фотографию исполнителя хита "Я русский".

"Ребята, вы читали про гонорар Шамана? Он там под 20 лямов за концерт берёт. Завидный жених", — написала под фотографией Айза.

Ранее в Оренбурге разгорелся скандал. Жители города недовольны тем, что артисту за выступление заплатили 16 миллионов рублей. Пострадавшие от наводнения люди желали бы, чтобы эти средства пошли на выплату компенсаций.