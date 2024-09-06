Песков: в состоянии войны цензура оправдана

Ограничивать распространение информации нельзя, но цензура необходима в действующих военных реалиях, поделился своим мнением в диалоге с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В процессе военных действий, в которых наша страна находится сейчас, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Однако, когда война закончится, то должна быть полная свобода распространения информации", — сообщил заместитель руководителя администрации президента России.
Согласно оценки чиновника наша страна оказалась на уровне критической конфронтации со странами коллективного Запада, и порой даже весьма уважаемые мировые медиа "зачастую не гнушаются говорить неправду", это негативная динамика, и в таком формате им уподобляться точно не стоит, резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
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