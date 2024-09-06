Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Песков сообщил о нужности цензуры в период войны
  1. Главная
  2. Страна

Песков: в состоянии войны цензура оправдана

Песков сообщил о нужности цензуры в период войны

Ограничивать распространение информации нельзя, но цензура необходима в действующих военных реалиях, поделился своим мнением в диалоге с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В процессе военных действий, в которых наша страна находится сейчас, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Однако, когда война закончится, то должна быть полная свобода распространения информации", — сообщил заместитель руководителя администрации президента России.

Согласно оценки чиновника наша страна оказалась на уровне критической конфронтации со странами коллективного Запада, и порой даже весьма уважаемые мировые медиа "зачастую не гнушаются говорить неправду", это негативная динамика, и в таком формате им уподобляться точно не стоит, резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/cottonbro studio (Creative Commons CC0 1.0)

Мир

Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.

Читать полностью
Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину

Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину

Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Читать полностью

Общество

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы

Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"

Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.

Читать полностью

Новости