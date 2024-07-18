Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие военных кораблей Нато в черноморском регионе представляет угрозу для России.
"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский заявил о создании нового плана по Черноморскому региону. В нём было прописано, что корабли НАТО будут присутствовать в Черном море и помогать Украине.
Фото: commons.wikimedia.orgМарк Р. Альварес, ВМС США
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