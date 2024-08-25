Рыба и растения — лучшая диета для долголетия

Пескетарианство, диета, включающая рыбу и растительные продукты, признано самой эффективной для продления жизни. Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
Ученые проанализировали данные 88 тысяч человек из США и Канады, которые принадлежали к сообществу адвентистов седьмого дня. Информация о питании участников была собрана с помощью анкет, и они были разделены на пять категорий: невегетарианцы, частичные вегетарианцы, песковегетарианцы (растительная пища и рыба), оволактовегетарианцы (растительная пища, яйца и молочные продукты) и веганы (только растительная пища).
Результаты показали, что у людей, придерживающихся пескетарианства, риск летального исхода был на 18% ниже, чем у невегетарианцев. У оволактовегетарианцев риск был снижен на 15%, а у веганов — всего на 3%. Исследователи отметили, что пескетарианство может быть наиболее эффективной диетой для продления жизни, особенно среди пожилых людей, мужчин и лиц среднего возраста.
Однако у очень старых веганов был значительно выше риск инсульта, деменции и болезни Паркинсона.
"Вегетарианская диета обеспечивает защиту от летального исхода в среднем возрасте, но после 80 лет это преимущество исчезает у тех, кто придерживается строгой вегетарианской диеты", — заключили авторы исследования.
Фото: commons. wikimedia.org/Peggy Greb (public domain).
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