Известный предприниматель Павел Дуров поделился неожиданной информацией о своей жизни. Он заявил, что у него есть более 100 детей в разных странах мира.

В своем блоге Дуров рассказал о своем опыте, связанном с донорством спермы. По его словам, 15 лет назад он был приглашен в клинику, чтобы сдать сперму. Друг, который попросил его о помощи, столкнулся с проблемами с фертильностью и надеялся на возможность рождения ребенка с помощью спермы.

Дуров признался, что вначале посмеялся над просьбой, но потом понял серьезность ситуации. Позже он узнал, что доктор клиники считает донорство спермы гражданским долгом, так как качественного материала крайне мало.

В настоящее время Павел Дуров планирует обнародовать свой генетический код, чтобы облегчить поиск биологических детей.

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