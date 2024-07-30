Известный предприниматель Павел Дуров поделился неожиданной информацией о своей жизни. Он заявил, что у него есть более 100 детей в разных странах мира.
В своем блоге Дуров рассказал о своем опыте, связанном с донорством спермы. По его словам, 15 лет назад он был приглашен в клинику, чтобы сдать сперму. Друг, который попросил его о помощи, столкнулся с проблемами с фертильностью и надеялся на возможность рождения ребенка с помощью спермы.
Дуров признался, что вначале посмеялся над просьбой, но потом понял серьезность ситуации. Позже он узнал, что доктор клиники считает донорство спермы гражданским долгом, так как качественного материала крайне мало.
В настоящее время Павел Дуров планирует обнародовать свой генетический код, чтобы облегчить поиск биологических детей.
Фото: commons.wikimedia.orgTechCrunch(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Иран отвергает заявления США о вмешательстве в выборы в стране
Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, расположенное в Нью-Йорке, категорически опровергло утверждения американских спецслужб о предполагаемом вмешательстве Тегерана в предстоящий электоральный процесс в Соединенных Штатах. Об этом сообщило информационное агентство IRNA.
Во Франции обвинили ЕС в желании развязать войну с Россией
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, выступил с резкой критикой Европейского Союза. Он считает, что ЕС следует расстаться с этой структурой, так как ее агрессивные действия против России и ее сторонников создают угрозу миру.
Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури
В ближайшие три дня на Земле начнутся сильные магнитные бури. Об этом информировал в Telegram работник организации "Фобос", которая занимается внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, Михаил Леус, информирует РИА Новости.
Врачи Великобритании назвали нежелательные для употребления с кофе лекарства
Британские врачи объяснили, как кофе может влиять на усвоение и выведение из организма лекарств, что иногда приводит к серьёзным последствиям. Профессор Парасту Доньяй из Королевского фармацевтического общества отметил, что кофеин сужает сосуды, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повысить давление.