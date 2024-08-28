Зепюр Брутян похвасталась достижением Прилучного: "Один из лучших актёров нашего времени"

Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, каких успехов добился её муж.
Зепюр Брутян объяснила в "Инстаграме"*, что, согласно опросам жителей России, проведённым онлайн-кинотеатром KION, главным любимцем россиян оказался Павел Прилучный.
Его имя в опросах назвали почти половина респондентов. Киноманы РФ отметили, что готовы посмотреть фильм, зная, что в нём снимался Павел Прилучный.
"Как же я горжусь тобой", — написала Зепюр под фото с супругом.
Подписчики Брутян согласились с такой оценкой.
"Один из лучших актёров нашего времени";
"Действительно, он отлично играет свои роли";
"Я согласна, когда не знаю, что посмотреть, ввожу фамилию Прилучный и выбираю фильм или сериал, который ещё не смотрела", — писали фолловеры под постом жены Прилучного.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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