Жена футболиста Павла Мамаева рассказала, как выбрала имя сыну

Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.
Жена Павла Мамаева рассказала, что назвала появившегося на свет 28-го августа сына Павлом. Она опубликовала в "Инстаграме"* свидетельство о рождении малыша с именем наследника.
Санько отметила, что Мамаев всегда мечтал иметь сына, который был бы его тёзкой. Первого сына, однако, назвали Тимофеем.
Позже Надежда решила, что следующего ребёнка назовёт Павлом, если будет мальчик и производным от этого имени, если родится девочка.
Она призналась, что начала сомневаться в своём решении, однако после рождение малыша сомнений больше не осталось.
"Муж был такой счастливый, прослезился, что я не смогла ему отказать и сейчас не жалею ни на грамм! Он реально Паша Мамаев, еще толком ничего не понятно, но я уже вижу его копию", — написала Санько.
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