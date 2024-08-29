Гордон заявила, что Дурова преследует за то же, за что убили Кеннеди

Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.

Екатрина Гордон считает, что у Павла Дурова возникли проблемы с законом во Франции за то, что он организовал оборот денег, который оказался вне доступа "владельцев денег".

"Знаете за что на самом деле преследуют Дурова? Ровно за то, за что убили Кеннеди", — выразила своё мнение юрист в личном микроблоге.

Она уверена, что атакуют Дурова люди, которые боятся выпустить из рук "денежный станок", так как Дуров решил создать "децентрализованную площадку для торговли цифровыми валютами". Следущим этапом, по мнению Гордон, стали бы криптокошельки и крипотобиржи.

"Ротшильды, Морганы, Барухи, Рокфеллеры дадут это сделать?" — задалась вопросом Екатерина.

Гордон убеждена, что свободы слова никогда не существовало. Юрист заявила, что власть над деньгами является единственной причиной войн и преследования Дурова.