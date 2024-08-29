Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.
Екатрина Гордон считает, что у Павла Дурова возникли проблемы с законом во Франции за то, что он организовал оборот денег, который оказался вне доступа "владельцев денег".
"Знаете за что на самом деле преследуют Дурова? Ровно за то, за что убили Кеннеди", — выразила своё мнение юрист в личном микроблоге.
Она уверена, что атакуют Дурова люди, которые боятся выпустить из рук "денежный станок", так как Дуров решил создать "децентрализованную площадку для торговли цифровыми валютами". Следущим этапом, по мнению Гордон, стали бы криптокошельки и крипотобиржи.
"Ротшильды, Морганы, Барухи, Рокфеллеры дадут это сделать?" — задалась вопросом Екатерина.
Гордон убеждена, что свободы слова никогда не существовало. Юрист заявила, что власть над деньгами является единственной причиной войн и преследования Дурова.
Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.
В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница
В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.
В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта
=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.
Число обращений за медпомощью после обстрелов ВСУ увеличилось в Курской области
Количество жителей Курской области, обратившихся за медицинской помощью после атаки украинских формирований, продолжает расти. Власти региона подтвердили, что число пострадавших увеличилось.