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Лера Кудрявцева заявила, что Telegram создал брат Дурова Николай
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Лера Кудрявцева заявила, что Telegram создал не Павел Дурова: "Все вопросы к Николаю"

Лера Кудрявцева заявила, что Telegram создал брат Дурова Николай

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему она считает несправедливым арест Павла Дурова.

Кудрявцева отметила, что не понимает, почему от Павла Дурова требуют доступ к сквозному шифрованию мессенджера Telegram.

"Телеграм придумал его брат Николай (великий математик), ну, так если хотите (если речь об этом) завладеть кодами и шифрами, то, как грится, все вопросы к Николаю", — написала ведущая шоу "Секрет на мииллион" в своём Telegram-канале.

Она считает брата Павла Дурова Николая Дурова гением.

Звезда ТВ назвала арест Дурова бредом. Кудрявцева уверена, что это сравнимо с арестом создателя Vodafone за то, что по телефону люди обсудают нехорошие вещи.

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