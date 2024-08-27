Лера Кудрявцева заявила, что Telegram создал не Павел Дурова: "Все вопросы к Николаю"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему она считает несправедливым арест Павла Дурова.
Кудрявцева отметила, что не понимает, почему от Павла Дурова требуют доступ к сквозному шифрованию мессенджера Telegram.
"Телеграм придумал его брат Николай (великий математик), ну, так если хотите (если речь об этом) завладеть кодами и шифрами, то, как грится, все вопросы к Николаю", — написала ведущая шоу "Секрет на мииллион" в своём Telegram-канале.
Она считает брата Павла Дурова Николая Дурова гением.
Звезда ТВ назвала арест Дурова бредом. Кудрявцева уверена, что это сравнимо с арестом создателя Vodafone за то, что по телефону люди обсудают нехорошие вещи.
Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном
Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.
Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram
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Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома
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