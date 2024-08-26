Собчак объяснила, для чего Дурову нужен был скандал с биологическими детьми перед арестом

Ксения Собчак выдвинула версию о том, что заставило основателя Telegram Павла Дурова прилететь во Францию прямо в руки силовиков.

Журналистка отметила, что близкие к Павлу Дурову люди не исключают версию о том, что бизнесмен намеренно отдал себя в руки французских правоохранителей, так как опасался преследования со стороны США.

"Там очень хотят его задержания и экстрадиции (официально никаких ордеров нет, но это вопрос пары минут при желании), там конфликт между ним и американскими властями тянется несколько лет", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что Дурова в США заставляли сотрудничать со спецслужбами, но он ответил отказом.

Ксения объяснила, что как гражданин Франции Дуров может рассчитывать на то, что его не выдадут США.

Собчак предположила, что перед своим арестом Дуров специально напомнил о себе после долгих лет молчания. В Сети разгорелся скандал по поводу родных и биологических детей бизнесмена.