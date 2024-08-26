Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Охлобыстин высказался о будущем Telegram после ареста Павла Дурова
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Охлобыстин объяснил, что будет с Telegram, если Павел Дуров пойдёт на сделку со следствием

Охлобыстин высказался о будущем Telegram после ареста Павла Дурова

Иван Охлобыстин отреагировал на новость о задержании основателя Telegram Павла Дурова.

Звезда сериала "Интерны" не прошёл мимо новости о том, что бизнесмену Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за отказ сотрудничать с правоохранительными органами Запада.

"Либо Дуров сядет на 20 лет, либо в самом скором времени нашим каналом будут зачитываться "иностранные партнёры", — выразил своё мнение актёр в Telegram-канале.

Ксения Собчак предположила, что Павел Дуров не мог не предвидеть такое развитие событий, поэтому он наверняка подготовил "план Б" на подобный случай.

Мир

Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда

Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда

Жительница Саратова, которая живёт рядом с 40-этажным жилым комплексом, рассказала РИА Новости, что утром она услышала два взрыва, которые сопровождались звуком, похожим на жужжание мопеда.

Читать полностью
Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией

Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией

Настоящая причина задержания основателя соцсети Telegram Павла Дурова в Париже заключается в борьбе с оппозицией. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Читать полностью

Общество

В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности

27 августа в российских школах и колледжах Министерство просвещения и МЧС проведут единые однодневные тренировочные сборы-учения по безопасности, сообщают «Известия».

Читать полностью
Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.

Читать полностью

Новости