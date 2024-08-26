Охлобыстин объяснил, что будет с Telegram, если Павел Дуров пойдёт на сделку со следствием

Иван Охлобыстин отреагировал на новость о задержании основателя Telegram Павла Дурова.

Звезда сериала "Интерны" не прошёл мимо новости о том, что бизнесмену Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за отказ сотрудничать с правоохранительными органами Запада.

"Либо Дуров сядет на 20 лет, либо в самом скором времени нашим каналом будут зачитываться "иностранные партнёры", — выразил своё мнение актёр в Telegram-канале.

Ксения Собчак предположила, что Павел Дуров не мог не предвидеть такое развитие событий, поэтому он наверняка подготовил "план Б" на подобный случай.