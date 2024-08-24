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Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б
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  • Опубликована сегодня в 0:47

Собчак поделилась своими соображениями по поводу задержания Павла Дурова во Франции

Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б

Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.

Ксения Собчак отреагировала на сообщения о лишении свободы основателя Telegram Павла Дурова.

Журналистка отметила, что админы Telegram-каналов требуют освободить Дурова.

"Не очень понятно, можно ли там как-то договориться. Потому что если про обвинения — правда, то звучит всё очень и очень серьёзно", — высказалась Ксения.

Собчак предполагает, что у Telegram есть на подобный случай особый протокол, так как Дуров уже имел негативный опыт взаимодействия со спецслужбами.

"Не мог не продумать план Б, чтобы снова всё не потерять", — выразила своё мнение журналистка.

Павла Дурова обвиняют в отсутствие модерации и отказе сотрудничать с правоохранительными органами. Это влечёт за собой целый список серьёзных обвинений (торговля запрещёнными веществами, преступления против несовершеннолетних и мошенничество).

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