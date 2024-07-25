Помощник главы государства РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность действиями западных стран, которые, по его мнению, ведут опасную игру, наращивая поддержку Киева.
Патрушев отметил, что современные западные политики, стремясь нанести России стратегическое поражение, усиливают материально-техническую помощь киевскому руководству, которое он охарактеризовал как неонацистское. По его словам, эти действия напоминают попытки гитлеровской Германии, финансировавшейся в 1930-х годах крупными англо-американскими корпорациями, многие из которых существуют и сегодня.
Советник президента подчеркнул, что, игнорируя исторические уроки, западные страны не учитывают неизбежность провала любых агрессивных действий против России. Он сравнил текущую ситуацию с игрой с огнем, намекая на потенциально катастрофические последствия такой политики.
Патрушев призвал западных лидеров пересмотреть свой подход, учитывая исторический опыт и потенциальные риски эскалации конфликта.
Фото: commons. wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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