Американские исследователи разработали инновационную систему для лечения болезни Паркинсона

В США разработали автономную систему стимуляции мозга для лечения болезни Паркинсона

Американские ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработали автономную систему глубокой стимуляции мозга для лечения болезни Паркинсона. Эта система в реальном времени анализирует активность мозга и автоматически регулирует силу стимуляции, подавляя симптомы заболевания.

Разработка была основана на длительных исследованиях работы мозга 17 добровольцев с имплантированными электродами.

Алгоритм адаптируется к изменениям в активности мозга, что позволило значительно уменьшить проявления симптомов, таких как брадикинезия и дистония, без побочных эффектов. Новая система обещает улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона и другими неврологическими нарушениями.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)