600-летний коралл "рассказал" о климатических изменениях в Тихом океане

Исследование древнего коралла, которому более 600 лет, помогло понять, как изменялись температуры Тихого океана на протяжении веков. Этот коралл был найден в 1998 году на Фиджи, и ученые, используя современные научные методы, изучили образец, извлеченный из него, сообщает The Conversation.

Данные из коралла, охватывающие период с 1370 по 1997 год, позволили ученым создать самый длинный непрерывный температурный ряд в тропических водах. Это помогает лучше понять эволюцию климатических паттернов, таких как междекадные колебания Тихого океана, которые влияют на погодные условия во всем мире.

Коралл показал, что ранее, например, в период с 1370 по 1553 год, в воде вокруг Фиджи также наблюдались теплые периоды, почти сравнимые с сегодняшними. Однако современные температуры, обусловленные глобальным потеплением, выходят за рамки естественной изменчивости, фиксируемой в прошлом. Это может привести к усилению экстремальных погодных явлений, таким как затяжные засухи и интенсивные тропические циклоны, что представляет угрозу для миллионов людей, живущих в регионе.

Фиджи — независимое государство в Океании на востоке Меланезии, расположенное на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой Зеландии, к востоку от Вануату, к югу от Тувалу и к западу от Тонги.

Фото: IRD/Joel Orempuller