Подразделения ПВО ночью ликвидировали 75 беспилотников

Минувшей ночью подразделения противовоздушной обороны ВС РФ ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов-камикадзе на семью регионами нашей страны, сообщает пресс-служба минобороны.
"26 дронов сбили над Белгородской областью, еще 19 — над Липецкой, семь над Курской, по пять над Брянской областью и над Крымом, четыре над Воронежской и еще один над Орловской", — приводит оперативные данные силовое ведомство.
Сейчас в местах падения беспилотников идёт работа по ликвидации последствий отражения атак. Работают спасатели и представители следственных органов. Информации о пострадавших нет.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/мультимедиа.минобороны.рф (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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