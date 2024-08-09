Подразделения ПВО ночью ликвидировали 75 беспилотников

Минувшей ночью подразделения противовоздушной обороны ВС РФ ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов-камикадзе на семью регионами нашей страны, сообщает пресс-служба минобороны.

"26 дронов сбили над Белгородской областью, еще 19 — над Липецкой, семь над Курской, по пять над Брянской областью и над Крымом, четыре над Воронежской и еще один над Орловской", — приводит оперативные данные силовое ведомство.