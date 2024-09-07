Ночью силы ПВО сбили четыре беспилотника над Россией

В ночь на 7 сентября системой противовоздушной обороны страны подавлены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией нашей страны, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
"Два беспилотника поражены над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области", — сообщают в силовом ведомстве.
Также известно, по данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, что минувшей ночью в Острогожском районе Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона-камикадзе возникло возгорание.
Беспилотник ликвидировали с помощью ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, но возникший после падения объекта огонь перекинулся на взрывоопасные предметы. Организована эвакуация местных жителей.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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