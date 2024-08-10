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Минобороны: минувшей ночью уничтожено 32 беспилотника над двумя регионами РФ
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Силы ПВО за ночь сбили 32 дрона над двумя российскими регионами

Минобороны: минувшей ночью уничтожено 32 беспилотника над двумя регионами РФ

Оперативные подразделения системы ПВО подавили и ликвидировали за прошлую ночь в общей сложности 32 дрона-камикадзе над Курской и Ярославской областями, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"Над Курской областью было сбито 26 дронов. Оставшиеся шесть беспилотников уничтожили над Ярославской областью", — приводят свежие данные в ведомстве.

Данных о погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Специальные службы работают на месте падения вражеских беспилотников. Большинство уничтоженных аппаратов были самолетного типа.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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