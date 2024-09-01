Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Силы ПВО уничтожили четвертый за ночь беспилотник, летевший на Москву
  1. Главная
  2. Происшествия

ПВО поразила четвертый за ночь БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили четвертый за ночь беспилотник, летевший на Москву

Подразделения противовоздушной обороны поразили в Одинцовском городском округе еще один беспилотник, четвертый, дрон-камикадзе, двигавшийся в направлении столицы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее, минувшей ночью были подавлены и уничтожены ещё три беспилотника летевшие в направлении столицы: один — в Подольске, другой — в Ступино.

Место поражения третьего воздушного объекта власти не раскрывают. Отметим, Ступино находится примерно в 90 км к югу от Подольска и в 120 км к юго-востоку от Одинцово. И на небольшом расстоянии на подлете к большой Москве.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Светлов Артем (Creative Commons CC0 1.0)

Мир

Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу

Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу

Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.

Читать полностью
Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт

Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт

Министр МИД Сергей Лавров заявил, что Тегеран категорически не желает втягиваться в широкомасштабные бои и поддаваться на провокации. В интервью RT для "Мостов на Восток" Лавров подчеркнул, что Иран демонстрирует сдержанность.

Читать полностью

Общество

Mash: Пугачёва использует связи с Киркоровым для помощи Галкину*

Mash: Пугачёва использует связи с Киркоровым для помощи Галкину*

Алла Пугачёва продолжает активно бороться за отмену статуса иноагента для Максима Галкина*, несмотря на его внешнее равнодушие к этой теме.

Читать полностью
Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы

Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему российская литература переживает расцвет.

Читать полностью

Новости