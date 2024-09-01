ПВО поразила четвертый за ночь БПЛА на подлете к Москве

Подразделения противовоздушной обороны поразили в Одинцовском городском округе еще один беспилотник, четвертый, дрон-камикадзе, двигавшийся в направлении столицы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее, минувшей ночью были подавлены и уничтожены ещё три беспилотника летевшие в направлении столицы: один — в Подольске, другой — в Ступино.
Место поражения третьего воздушного объекта власти не раскрывают. Отметим, Ступино находится примерно в 90 км к югу от Подольска и в 120 км к юго-востоку от Одинцово. И на небольшом расстоянии на подлете к большой Москве.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Светлов Артем (Creative Commons CC0 1.0)
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