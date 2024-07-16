Оперативные силы средства ПВО минувшей ночью подавили и сбили девять украинских дронов-камикадзе над Ростовской областью, три — над Белгородской, Курской и Воронежской областями и один беспилотник над акваторией Черного моря недалеко побережья Крыма, сообщает пресс-служба минобороны России.

Утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов представил информацию о попытке ВСУ атаковать ряд объектов на территории региона. Коптер предпринял попытку поразить взрывным устройством одно из помещений завода низковольтной аппаратуры в населённом пункте Коренево. Возгорание тушат пожарные расчёты из двух районов Курской области.

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