Оперативные силы средства ПВО минувшей ночью подавили и сбили девять украинских дронов-камикадзе над Ростовской областью, три — над Белгородской, Курской и Воронежской областями и один беспилотник над акваторией Черного моря недалеко побережья Крыма, сообщает пресс-служба минобороны России.
Утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов представил информацию о попытке ВСУ атаковать ряд объектов на территории региона. Коптер предпринял попытку поразить взрывным устройством одно из помещений завода низковольтной аппаратуры в населённом пункте Коренево. Возгорание тушат пожарные расчёты из двух районов Курской области.
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