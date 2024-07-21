В Свердловской области курьеры Ozon выразили недовольство из-за долгих сроков погрузки товаров. Компания планирует увеличить количество сотрудников на складах и обсудить улучшения в логистике с партнёрами.
В ответ на жалобы, Ozon проведёт встречу с курьерами, на которой будут присутствовать руководители логистики, чтобы обсудить возможные улучшения. Ранее сообщалось о забастовке курьеров, однако пресс-служба компании уточнила, что это касалось менее одной пятой партнеров, сообщает ТАСС.
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