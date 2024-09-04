Возможная отставка Кулебы не повлияет на потенциальные переговоры с Украиной

Прогнозируемая отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не окажет влияния на потенциальный переговорный процесс по событиям на СВО, сообщил в комментарии РИА Новости руководитель пресс-службы президента страны Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума.
"Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса", — официально заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины приняли решение сложить с себя полномочия. Руководитель правящей парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал "день увольнений" на 4 сентября, а в целом, до конца недели большую перезагрузку украинского правительства.
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Венесуэла благодарна МИД РФ за осуждение угона американцами самолета Мадуро
Власти Венесуэлы благодарны официальному представителю министерства иностранных дел нашей страны Марие Захаровой за осуждение угона американцами самолета президента боливарианской республики Николаса Мадуро, выразил позицию глава внешнедипломатического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Песков: президент пока не решил ехать или нет на саммит G20 в Бразилии
Наше государство продолжает активную деятельность в формате G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его информации, руководитель страны пока не определился с решением о участию в саммите объединения, который запланирован в Бразилии.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".