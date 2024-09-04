Возможная отставка Кулебы не повлияет на потенциальные переговоры с Украиной

Прогнозируемая отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не окажет влияния на потенциальный переговорный процесс по событиям на СВО, сообщил в комментарии РИА Новости руководитель пресс-службы президента страны Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса", — официально заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины приняли решение сложить с себя полномочия. Руководитель правящей парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал "день увольнений" на 4 сентября, а в целом, до конца недели большую перезагрузку украинского правительства.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)