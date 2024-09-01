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Отражена попытка атаки на Каширскую ГРЭС
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Три дрона пытались поразить Каширскую ГРЭС

Отражена попытка атаки на Каширскую ГРЭС

В ночь на первое сентября три беспилотника были подавлены и уничтожены при попытке нападения на территорию Каширской ГРЭС, пишет глава подмосковного городского округа кашира Михаил Шувалов.

"Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам", — цитируют СМИ руководителя муниципалитета.

Энергетический объект находится на берегу Оки непосредственно вблизи города Каширы, ГРЭС была введена в эксплуатацию более века назад, в 1922 году. На пике мощность достигала 2068 МВт, Пять лет назад начался вывод энергоблоков из рабочего режима.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дмитрий Рогачёв (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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