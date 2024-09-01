Ночью отражена атака более полусотни БПЛА в центральной части РФ

Подразделениями противовоздушной обороны минувшей ночью нейтрализована масштабная атака дронов-камикадзе над восемью регионами Центрального федерального округа нашей страны. Уничтожены не менее полусотни беспилотных летательных аппаратов преимущественно самолетного типа, в частной в Подмосковье и соседних субъектах федерации.
Над Московской областью поражено пять целей, предоставил информацию мэр Москвы Сергей Собянин. Один дрон поражен над Ленинским городским округом, один — над городским округом Подольск, один — над городским округом Ступино (место подавления еще одного беспилотника не разглашается). О потерпевших и разрушениях данных нет.
Над территорией Воронежской области подавлены и уничтожены более десятка украинских дронов, пишет глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. В одном из населенных пунктов зафиксировано возгорание травы. На месте работают специальные службы.
Над Тверской областью, в районе Конаково поражены пять воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет, делится оперативными данными губернатор Игорь Руденя.
В Брянской области уничтожено порядка 26 БПЛА самолетного типа, информирует глава субъекта федерации Александр Богомаз. Над Тульской областью уничтожены три беспилотных летательных аппарата.
В Белгородской области под ударом оказались областной центр и Белгородский район. В трех многоквартирных домах в Белгороде частично разрушено остекление.
В Липецкой области цели поражены также в областном центре, и примыкающих к нему Грязинском и Становлянском районах. Еще несколько беспилотников ликвидированы в Рязанской области. По предварительной информации властей по итогам атаки потерь и пострадавших удалось избежать.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Srđan Popović (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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