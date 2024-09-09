Получивший 3 года за хищение земель МО Бородин может выйти по УДО в апреле

Осужденный Сергей Бородин, получивший приговор за хищение земель министерства обороны РФ на сумму 940 млн рублей, получит право на освобождение из колонии условно-досрочно в апреле 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.

Фигуранта дела взяли под стражу в июне 2022 года. Из материалов дела следует, что преступник в 2008–2021 годы вместе с сообщниками путем обмана получил в собственность имущество силового ведомства. Это несколько земельных участков суммарная рыночная цена которых составила почти миллиард рублей, примечательно что в их числе — была часть территории Алабинского военного полигона.

В итоге судебная инстанция приговорила мужчину к трем годам и пяти месяцам колонии со штрафом в 350 тыс. рублей.

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