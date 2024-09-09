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Осужденный за хищение земель минобороны Бородин весной получит право на УДО
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Получивший 3 года за хищение земель МО Бородин может выйти по УДО в апреле

Осужденный за хищение земель минобороны Бородин весной получит право на УДО

Осужденный Сергей Бородин, получивший приговор за хищение земель министерства обороны РФ на сумму 940 млн рублей, получит право на освобождение из колонии условно-досрочно в апреле 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.

Фигуранта дела взяли под стражу в июне 2022 года. Из материалов дела следует, что преступник в 2008–2021 годы вместе с сообщниками путем обмана получил в собственность имущество силового ведомства. Это несколько земельных участков суммарная рыночная цена которых составила почти миллиард рублей, примечательно что в их числе — была часть территории Алабинского военного полигона.

В итоге судебная инстанция приговорила мужчину к трем годам и пяти месяцам колонии со штрафом в 350 тыс. рублей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Осенняя мгла (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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