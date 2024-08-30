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Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Россию
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Звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути прилетела в Россию, лишившись своего багажа

Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Россию

Визит в Россию звезды итальянского кино Орнеллы Мути омрачился потерей чемодана.

Как сообщает Telegram-канал "Немалахов", 69-летняя актриса Орнелла Мути прилетела в Россию в гости к своему приятелю, художнику Никасу Сафронову, который организует выставку.

В Санкт-Петербурге знаменитость обнаружила, что потерян её багаж с ценными нарядами. В чемодане были платья звезды и платок Chanel, в котором ещё юная актриса встречалась с легендарным художником Сальвадором Дали.

Чемодан знаменитости затерялся где-то при пересадке в столице Турции.

Поклонники звезды предположили, что восполнять свою потерю Орнелла будет в бутиках Санкт-Петербурга.

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