Звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути прилетела в Россию, лишившись своего багажа

Визит в Россию звезды итальянского кино Орнеллы Мути омрачился потерей чемодана.

Как сообщает Telegram-канал "Немалахов", 69-летняя актриса Орнелла Мути прилетела в Россию в гости к своему приятелю, художнику Никасу Сафронову, который организует выставку.

В Санкт-Петербурге знаменитость обнаружила, что потерян её багаж с ценными нарядами. В чемодане были платья звезды и платок Chanel, в котором ещё юная актриса встречалась с легендарным художником Сальвадором Дали.

Чемодан знаменитости затерялся где-то при пересадке в столице Турции.

Поклонники звезды предположили, что восполнять свою потерю Орнелла будет в бутиках Санкт-Петербурга.