Звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути прилетела в Россию, лишившись своего багажа

Визит в Россию звезды итальянского кино Орнеллы Мути омрачился потерей чемодана.
Как сообщает Telegram-канал "Немалахов", 69-летняя актриса Орнелла Мути прилетела в Россию в гости к своему приятелю, художнику Никасу Сафронову, который организует выставку.
В Санкт-Петербурге знаменитость обнаружила, что потерян её багаж с ценными нарядами. В чемодане были платья звезды и платок Chanel, в котором ещё юная актриса встречалась с легендарным художником Сальвадором Дали.
Чемодан знаменитости затерялся где-то при пересадке в столице Турции.
Поклонники звезды предположили, что восполнять свою потерю Орнелла будет в бутиках Санкт-Петербурга.
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