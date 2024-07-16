Оптовая стоимость на электроэнергии в европейской части страны и на Урале с поставкой 16 июля взлетела выше двух тысяч рублей за мегаватт-час, это является максимальным значением за всю историю. С начала полугодия рост цен на ресурс достиг девяти процентов, сообщает аналитики.

Впрочем, обычным гражданам особо волноваться от биржевых сводок не стоит, успокаивают эксперты. Тарифы для населения регулируются государством, поэтому на россиян рост оптовых показателей не перекладывается.

До пиковых котировок лета этого года рекорд стоимости электроэнергии в оптовых поставках был зафиксирован зимой текущего года - превысил 1,75 тысячи рублей. Ключевым импульсом к нынешней корректировке стоимости стал рост потребления в условиях аномальной жары в южных регионах и возникшая в этот момент нехватка генерации, говорят участники рынка.

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