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ТАСС: после расшифровки черных ящиков названа ключевая версию причины крушения SSJ 100
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ТАСС: после расшифровки черных ящиков названа ключевая версию причины крушения SSJ 100

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков Sukhoi Superjet 100, разбившегося в Московской области. По предварительной информации, катастрофа не связана с работой двигателей, сообщает ТАСС.

По данным источников РБК одна из ключевых версий следствия: некорректная установка датчиков угла атаки. Отклонения в оборудовании было критичным. Образно говоря, электроника могла считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле борт шёл навстречу земле, цитируют эксперта СМИ.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Tiraden (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0)

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