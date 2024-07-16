Специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку черных ящиков Sukhoi Superjet 100, разбившегося в Московской области. По предварительной информации, катастрофа не связана с работой двигателей, сообщает ТАСС.
По данным источников РБК одна из ключевых версий следствия: некорректная установка датчиков угла атаки. Отклонения в оборудовании было критичным. Образно говоря, электроника могла считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле борт шёл навстречу земле, цитируют эксперта СМИ.
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