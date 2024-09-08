Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес переехал в Испанию

Бывший кандидат на пост президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа выехал из страны и получил убежище в Испании, сообщает вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Гражданин сеньор Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который некоторое время был в статусе добровольного беженца в посольстве Королевства Испания в Каракасе, покинул наше государство и запросил политическое убежище у правительства европейской страны",- проинформировала заместитель руководителя Венесуэлы в своем официальном аккаунте в Telegram.
По данным вице-президента, власти двух держав организовали переговоры по данной теме. В итоге правительство Венесуэлы приняло решение из гуманитарных соображений предоставить пожилому политику "необходимое охранное обязательство", чтобы тот покинул боливарианскую республику.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Carlos Díaz (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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