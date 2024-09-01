Оплату сверхурочной работы в РФ будут производить по новому

С 1 сентября в нашей стране начал работать новый федеральный закон, регламентирующий формат оплаты сверхурочных работ с учетом компенсационных и стимулирующих составляющих. Соответствующий нормативный акт опубликован на портале правовой информации России. Изменения коснулись прежде всего статьи 152 Трудового кодекса РФ.
Новации призваны увеличить заработок работников, трудящихся сверхурочно. Кроме того, изменения дают возможность установить объективные критерии определения оплаты труда. С этой осени расчёт за такую деятельность теперь рассчитывается на базисе полной заработной платы с учетом всех ее составляющих — надбавок за квалификацию, сложности, в том числе районных коэффициентов и стимулирующих выплат.
Сверхурочная работа будет поощряться следующим образом: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ЛХУН (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)
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