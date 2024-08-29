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OpenAl планирует нарастить оценочную стоимость компании до 100 млрд долларов
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Оценочная цена OpenAl может взлететь до 100 млрд долларов

OpenAl планирует нарастить оценочную стоимость компании до 100 млрд долларов

Ведущий мировой разработчик искусственного интеллекта OpenAI организовал консультации о привлечении дополнительных инвестиций, после которых создатель и интегратор ChatGPT может быть оценен более чем в 100 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания в числе соинвесторов могут быть участники переговоров, венчурная компания Thrive Capital, а также корпорация Microsoft. В конце зимы нынешнего года OpenAI оценивалась в 80 млрд долларов, это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Очередной транш вложений в удачный стартап может стать крупнейшим с января прошлого года, когда Microsoft вложила в разработчика искусственного интеллекта около около 10 млрд долларов, сообщают аналитики.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Pixabay (Creative Commons CC0 1.0)

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