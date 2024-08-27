Певица Ольга Орлова призналась, почему не разрешает дочке спасть в супружеской кровати

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Певица Ольга Орлова откровенно ответила на вопрос о том, почему собаке можно спать в её кровати, а дочке нет.

Экс-солитска группы "Блестящие" Ольга Орлова в очередной раз навлекла на себя гнев сетевых моралистов.

Подписчики поинтересовались у звезды, почему она разрешает собаке спать в своей кровати, однако запрещает это делать маленькой дочке.

"Аня ложится спать в 20.30, а я в полночь (и то не всегда), потому что я хочу спать с мужем и заниматься сексом", — объяснила Орлова в личном ВК-аккаунте.

Певица отметила, что её собака по кличке Бруно очень нуждается в круглосуточном уходе. Ей нужно вовремя делать уколы. Кроме того, собаку надо пять раз за ночь выводить в туалет.