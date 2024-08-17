Стала известна баснословная цена помолвочного кольца Ольги Бузовой

Эксперт в подробностях рассказал о ценности помолвочного кольца звезды "Дома-2" Ольги Бузовой.

Ольга Бузова заинтриговала поклонников снимком в обнимку с неким мужчиной. Под фото знаменитость сообщила, что она очень счастлива. Личность возлюбленного звезда предпочитает скрывать от публики.

Подписчики обратили внимание на помолвочное кольцо с огромным драгоценным камнем на пальце Бузовой.

Эксперт в сфере ювелирных изделий Дина Джафарова оценила кольцо. Она считает, что в бриллианте не меньше семи карат, а само кольцо сделано из золота высшей пробы.

"Это классическое помолвочное кольцо, которое может быть исполнено любой международной компанией высшего уровня", — цитирует слова Джафаровой "Комсомольская правда".

Стоимость такого ювелирного украшения, по словам специалиста, составляет не менее 500 тысяч долларов.