Ольга Бузова по пунктам расписала, как выглядит её идеальная пятница: "Новая книга на закате"

Певица Ольга Бузова перечислила обязательные пункты своего времяпрепровождения в конце рабочей недели.
Ольга Бузова разместила в "Инстаграме"* фото из бассейна. Счастливая звезда "Дома-2" поплескалась в воде и насладилась прохладительными напитками.
Знаменитость описала по пунктам, как выглядит её идеальная пятница.
"Утром — тренировка, днём — бассейн, вечером — новая книга на закате", — поделилась своим распорядком дня по пятницам Ольга.
Ранее Ольга Бузова рассказывала, что она позволяет себе ночные перекусы. Когда она очень голодна, она ест салат из авокадо с зеленью. Поющая ведущая подчёркивала, что полностью отказалась от употребления энергетиков, чтобы не навредить своему здоровью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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