Ольга Бузова по пунктам расписала, как выглядит её идеальная пятница: "Новая книга на закате"

Ольга Бузова рассказала о своём распорядке дня по пятницам

Певица Ольга Бузова перечислила обязательные пункты своего времяпрепровождения в конце рабочей недели.

Ольга Бузова разместила в "Инстаграме"* фото из бассейна. Счастливая звезда "Дома-2" поплескалась в воде и насладилась прохладительными напитками.

Знаменитость описала по пунктам, как выглядит её идеальная пятница.

"Утром — тренировка, днём — бассейн, вечером — новая книга на закате", — поделилась своим распорядком дня по пятницам Ольга.

Ранее Ольга Бузова рассказывала, что она позволяет себе ночные перекусы. Когда она очень голодна, она ест салат из авокадо с зеленью. Поющая ведущая подчёркивала, что полностью отказалась от употребления энергетиков, чтобы не навредить своему здоровью.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской