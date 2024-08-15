Ольга Бузова рассекретила состав участников нового проекта "Звёзды в Сибири": 6 легенд

Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.