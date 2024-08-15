Ольга Бузова рассекретила состав участников нового проекта "Звёзды в Сибири": 6 легенд

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова опубликовала кадры со съёмок нового проекта "Звёзды в Сибири".
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале кадры с участниками новогоднего фильма "Звёзды в Сибири.
На видео знаменитости сидят у костра в атмосфере, напоминающем "лобное место" телепроекта "Дом-2".
Ольга Бузова, Клава Кока, Семён Слепаков, Тимур Батрутдинов, Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин поют под гитару популярную песню "Гламур. Блонды и Брюнетки".
Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка
В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.
Россия и Сербия обсудили поставку в нефтегазовой сфере
Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин провели рабочую встречу в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в энергетической сфере, в том числе поставки российского природного газа в республику.
Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.
В Исаакиевском соборе пройдет выставка, посвященная святителю Тихону
Музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует принять участие в выставке, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня его смерти. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Мудров.