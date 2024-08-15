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Ольга Бузова показала состав участников проекта
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Ольга Бузова рассекретила состав участников нового проекта "Звёзды в Сибири": 6 легенд

Ольга Бузова показала состав участников проекта "Звёзды в Сибири"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова опубликовала кадры со съёмок нового проекта "Звёзды в Сибири".

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале кадры с участниками новогоднего фильма "Звёзды в Сибири.

На видео знаменитости сидят у костра в атмосфере, напоминающем "лобное место" телепроекта "Дом-2".

Ольга Бузова, Клава Кока, Семён Слепаков, Тимур Батрутдинов, Дмитрий Маликов, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин поют под гитару популярную песню "Гламур. Блонды и Брюнетки".

Мир

Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка

Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка

В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.

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Россия и Сербия обсудили поставку в нефтегазовой сфере

Россия и Сербия обсудили поставку в нефтегазовой сфере

Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин провели рабочую встречу в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в энергетической сфере, в том числе поставки российского природного газа в республику.

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Общество

Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.

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В Исаакиевском соборе пройдет выставка, посвященная святителю Тихону

В Исаакиевском соборе пройдет выставка, посвященная святителю Тихону

Музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует принять участие в выставке, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня его смерти. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Мудров.

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