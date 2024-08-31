Родион Газманов заявил, что постеры с его отцом становятся уже историческими артефактами

Родион Газманов поделился старым постером, на котором он запечатлён маленьким с отцом Олегом Газмановым.

Родион Газманов опубликовал в ВК-аккаунте архивную афишу отца, народного артиста России Олега Газманова. Постером с ним поделились поклонники певца.

"Кто-то бережно хранит наши постеры, ставшие уже, по-моему, историческими артефактами", — написал исполнитель хита "Люси" под кадром.

Подписчики﻿ активно комментировали пост с редким артефактом.

"А у меня тетрадь с 90-х годов, в которую вклеивала фото с интервью из разных газет";

"У меня есть пластинка!";

"Музей нужен!" — писали фолловеры под публикацией Родиона.