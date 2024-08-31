Родион Газманов заявил, что постеры с его отцом становятся уже историческими артефактами

Родион Газманов поделился старым постером, на котором он запечатлён маленьким с отцом Олегом Газмановым.
Родион Газманов опубликовал в ВК-аккаунте архивную афишу отца, народного артиста России Олега Газманова. Постером с ним поделились поклонники певца.
"Кто-то бережно хранит наши постеры, ставшие уже, по-моему, историческими артефактами", — написал исполнитель хита "Люси" под кадром.
Подписчики активно комментировали пост с редким артефактом.
"А у меня тетрадь с 90-х годов, в которую вклеивала фото с интервью из разных газет";
"У меня есть пластинка!";
"Музей нужен!" — писали фолловеры под публикацией Родиона.
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Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.
Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт
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