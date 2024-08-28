Сын Олега Газманова показал архивный снимок с молодым отцом: "Он мог командовать эскадрой"

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.
Родион Газманов опубликовала в "Инстаграме"* архивную фотографию. На снимке маленький Родион запечатлён рядом с молодым отцом.
"Олег Газманов любит море, он мог быть капитаном и командовать эскадрой. Но он на эстраде вместе с сыном Родионом, и командует "Эскадроном", — гласит надпись на афише, которая запечатлена за спиной у артиста.
Родион призвал подписчиков придумать подписи к снимкам.
"Папа и сын во всём номер один";
"Когда я вырасту, я буду как папа";
"Как быстро летит время", — писали фолловеры под постом Газманова-младшего.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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