Сын Олега Газманова показал архивный снимок с молодым отцом: "Он мог командовать эскадрой"

Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.

Родион Газманов опубликовала в "Инстаграме"* архивную фотографию. На снимке маленький Родион запечатлён рядом с молодым отцом.

"Олег Газманов любит море, он мог быть капитаном и командовать эскадрой. Но он на эстраде вместе с сыном Родионом, и командует "Эскадроном", — гласит надпись на афише, которая запечатлена за спиной у артиста.

Родион призвал подписчиков придумать подписи к снимкам.

"Папа и сын во всём номер один"; "Когда я вырасту, я буду как папа"; "Как быстро летит время", — писали фолловеры под постом Газманова-младшего.

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