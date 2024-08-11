Газманов отреагировал на трагедию в Курской области после нападок Максима Галкина*

Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*

Певец Олег Газманов не прошёл мимо трагедии, случившийся в Курской области после атаки на регион ВСУ.

Народный артист России отреагировал на ситуацию в Курской области, где погибли люди. Исполнитель хита "Офицеры" опубликовал в "Инстаграме"** пост в память об убитых пограничниках в городе Суджа, охранявших регион.

Он разместил кадры со стихотворением поэтессы Татьяны Витязь из Белгорода и сопроводил публикацию смайлами в виде молитвенно сложенных рук.

"Не поминайте лихом нас, ребята,

И принесите в августе цветы

Для нас, кто против танков с автоматом

Стоял и не покинул здесь посты", — гласит фрагмент стихотворения.

Ранее шоумен Максим Галкин* упрекнул Олега Газманова и других российских звёзд в равнодушии к трагедии жителей Курской области.

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