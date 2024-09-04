Оксана Самойлова поздравила дочь Лею с круглой датой: "Не такая уж буря и шипучая вишня"

Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.
Оксана Самойлова объяснила, что её наследнице, дочери Лее исполняется 10 лет. Она разместила в "Инстаграме"* фотографии девочки с праздничным тортом.
"Она уже не такая уж буря и шипучая вишня. Повзрослела, стала более сдержанной, аккуратной и рассудительной", — написала супруга рэпера Джигана под фото с дочерью.
Самойлова заверила, что всегда будет поддерживать наследницу, которая очень радуется своему дню рождения и сюрпризам, которые для неё подготовили родные.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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