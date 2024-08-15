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Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера
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Дочь Охлобыстина выходит замуж за топового барбера России

Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера

Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж. Ее избранник — один из лучших барберов в России, с которым она также ведет совместный бизнес, владея сетью мужских парикмахерских.

Охлобыстин отметил, что в их семье дети покидают дом по порядку рождения, и Варвара — следующая по очереди. Свадьба запланирована на сентябрь, и актер выразил свою радость за дочь и ее будущего мужа, описав их отношения как теплые, легкие и радостные, сообщает "7 Дней".

Варвара работает музыкальным редактором, и отец считает их с женихом "клевой парой".

Барбершоп, в своём классическом варианте, — это парикмахерская для мужчин, где, помимо самой парикмахерской, может быть ещё небольшой бар.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov (CC BY-SA 4.0)

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