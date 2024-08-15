Дочь Охлобыстина выходит замуж за топового барбера России

Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж. Ее избранник — один из лучших барберов в России, с которым она также ведет совместный бизнес, владея сетью мужских парикмахерских.
Охлобыстин отметил, что в их семье дети покидают дом по порядку рождения, и Варвара — следующая по очереди. Свадьба запланирована на сентябрь, и актер выразил свою радость за дочь и ее будущего мужа, описав их отношения как теплые, легкие и радостные, сообщает "7 Дней".
Варвара работает музыкальным редактором, и отец считает их с женихом "клевой парой".
Барбершоп, в своём классическом варианте, — это парикмахерская для мужчин, где, помимо самой парикмахерской, может быть ещё небольшой бар.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov (CC BY-SA 4.0)
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