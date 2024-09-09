Три способа обмана на СТО: что нужно знать каждому водителю

Плановая замена масла - это самая частая причина визитов автовладельцев в сервисные центры. Пропуск этой процедуры может привести к серьезным проблемам с двигателем. Эксперты рассказали о распространенных схемах обмана, с которыми сталкиваются водители на СТО. Оказалось, что существует три наиболее популярных способа мошенничества.

Первый способ - это когда механики фактически не заменяют масло. Вместо этого они просто протирают масляный фильтр и наносят небольшое количество свежего масла на заливную горловину. На первый взгляд может показаться, что замена проведена, но это легко проверить с помощью щупа.

Второй прием - это завышение объема масла. Например, если для полной заправки двигателя требуется 4,25 литра, механики могут взять плату за 5 литров, а остаток оставить себе. Еще один вариант - откачка масла через заливную горловину. Этот метод не позволяет полностью удалить старое масло, что может привести к его смешению с новым и негативным последствиям для двигателя.

Третий способ мошенничества - это подмена масла. Водитель заказывает дорогое премиальное масло, но вместо него в двигатель заливают дешевое масло отечественного производства, которое закупается в больших объемах. Это может не причинить вреда двигателю, но владелец переплачивает за продукт, которого он не получает.

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