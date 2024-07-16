Частичный сбой генерирующего оборудования в Южном федеральном округе стал причиной временных перебоев в подаче электроэнергии потребителям в ряде городов и посёлков, сообщают в министерстве энергетики РФ.
"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", — говорится в официальном комментарии профильного ведомства.
Как сообщают представители Ростовской АЭС сложности обусловлены вынужденной остановкой одного из трех действовавших энергоблоков станции. По информации компании "Росэнергоатом" система защиты объекта действует в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.
После установления и устранения причин срабатывания энергоблок будет подготовлен к интеграции в сеть. Радиационный фон на атомной станции и в локации рядом не изменялся, показатели на уровне, соответствующем нормальной работе, и не превышает естественных фоновых значений, заявляют энергетики.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Артем Бегоцкий (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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