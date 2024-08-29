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Банки в июле в полтора раза чаще стали отказывать россиянам в ипотеке
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Оформить ипотеку в июле стало сложнее в полтора раза

Банки в июле в полтора раза чаще стали отказывать россиянам в ипотеке

Процент отказов в ипотечных кредитов стал рекордным в этом году. Число отрицательных заключений банков достигло 57%, приводит оперативные данные Национальное бюро кредитных историй. Примечательно, что кредитно-финансовые учреждения страны снизили уровень одобрения заявок граждан и на первичном, и на вторичном рынке жилой недвижимости.

Причины весьма объективны, считают участники рынка, прекратила действовать масштабная программа льготной ипотеки, которая давала возможность взять кредит на строящееся жилье по ставке в пределах 8%. Кроме того, власти скорректировали условия по второй ключевой госпрограмме — семейной ипотеке. Число потенциальных получателей существенно сократилось.

При этих вводных усилился рост ставок по рыночной ипотеке. в параллель с высокой ставкой рефинансирования Центробанк. По мнению аналитиков, тренд до конца года сохранится.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/stroi.mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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