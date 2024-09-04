Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо хочет отправиться на СВО

Следственный комитет России завершил производство уголовного дела в отношении бывшего борца Тархана Эльдукаева по факту похищения исполнителя Авраама Руссо, а преследование по факту покушения на убийство певца пока остается в силе. Обвиняемый в преступных деяниях просит отправить его на Украину для участия в специальной военной операции, пишет РБК.

По действующим изменения в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах, данная опция у подследственных есть. В случае одобрения ходатайства и заключения контракта с министерством обороны России уголовное преследование ставится на паузу, и полностью завершается в случае награждения фигуранта госнаградой, завершения военных действий на Украине или "утраты жизни или здоровья".

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