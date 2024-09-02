Российское судоходство оказалось под угрозой

Уровень воды в реках в нескольких регионах нашей страны снижается до критичных для судоходства показателей. есть угроза и рыбному промыслу. В беседе с NewsInfo. Ru Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктортехнических наук оценил перспективы ситуация на пресноводных водоёмах России.

"К примеру, если нет воды, которую можно подать в Дон для того, чтобы обеспечить судоходные глубины, значит суда не могут ходить по нижнему Дону с большой осадкой. Значит, нужно менять флот или строить те самые шлюзы, подпорные сооружения типа Багаевского гидроузла. Вот его сейчас вовсю и строят. Почему? Потому что воды чисто в Дону для того чтобы дать судоходные попуски, гарантированные, это вот важное слово я сейчас произнес на самом деле, гарантированные, их нет, этих водных ресурсов", — оперирует фактами ученый.

А значит нужна специальная госпрограмма на вот эти экологические вызовы. И это весьма вероятно поможет, но необходимы вложение, инвестиции. Действительно, о о сложностях маловодья Дона и путях решения этого вопроса речь идёт уже почти три десятка лет.

За это время полноводность реки Дон в Ростовской области сократилась практически вдвое. Изначально обмеление объясняли антропогенными факторами: слишком большим забором воды, деградацией малых рек в бассейне реки. Однако главная главная причина, по мнению экологов, в изменении климата. Но и человеческий фактор не стоит сбрасывать со счетов.

"Проблемы связаны с тем, что в маловодье ухудшается качество воды, как правило, грязи много, грязи столько, сколько было, а воды меньше, и тогда качество воды хуже становится. Заболачивание может происходить по причине того, что мы сбрасываем туда какие-нибудь загрязняющие вещества, стекает навоз, отходы жизнедеятельности сельхозугодий, ферм и прочих", — рассуждает Михаил Болгов.

Пока же, река Дон, как и более крупные Волга или Кама, — это, по сути, огромная сеть водохранилищ. Крупнейшее водохранилище на Дону — Цимлянское. Иногда его даже называют морем. Его уровень сегодня тоже близок к критическому. И судя по всему без системного подхода со стороны государства потенциальную проблему с отечественными водными ресурсами решить не получится, констатируют эксперты.

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