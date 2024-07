Согласно сообщению газеты New York Post, бывший президент США Барак Обама не одобряет потенциальное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на пост главы государства. Информация поступила от источника, близкого к семье действующего президента Джо Байдена.

Издание утверждает, что Обама сомневается в способности Харрис одержать победу над республиканским кандидатом Дональдом Трампом. Источник отмечает, что экс-президент считает Харрис недостаточно компетентной для этой роли.

По мнению инсайдера, вице-президент может столкнуться с трудностями в ходе предвыборной кампании, особенно в вопросах внешней политики, касающихся Израиля, Палестины и Украины.

New York Post также сообщает, что Обама предпринимал усилия внутри Демократической партии, чтобы убедить Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Однако он не ожидал, что действующий президент, объявив о своем неучастии, сразу же поддержит кандидатуру Харрис.

Источник газеты утверждает, что после выхода Байдена из предвыборной кампании Обама рассчитывал на выдвижение сенатора от штата Аризона Марка Келли в качестве кандидата от демократов.

Неудовлетворенность Обамы развитием событий, по словам источника, объясняет его отсутствие в рядах демократов, публично поддерживающих Харрис.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября текущего года.

