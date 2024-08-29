В Нью-Йорке журналисты CBS News помогли найти пропавшего мальчика во время съемок репортажа

В США во время съемок репортажа о пропавшем девятилетнем мальчике журналисты помогли его семье в его поисках. Об этом сообщает CBS News.

Событие произошло в Нью-Йорке, когда родители обратились в полицию, так как их сын не вернулся из школы. Члены семьи описали внешний вид ребенка и отметили его оранжевый галстук.

Во время съемки один из журналистов CBS News, полетев над районом вместе с оператором, заметил мальчика на крыше. Сравнив его внешний вид с ранее данным описанием, он понял, что это именно тот ребенок.

Журналисты сразу вызвали полицию, которая вскоре прибыла на место и отвела мальчика к родителям.

Соседи рассказали, что видели мальчика на крыше за некоторое время до появления репортеров, но не отнеслись к этому серьезно.

"Я думал, что его родители позволили ему подняться туда", — сказал один из жильцов дома. Соседи были рады услышать, что с ребенком все в порядке.

Фото: web.archive.org/jonathan riley