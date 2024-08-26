Американское издание New York Times выделило необычность заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Ранее Макрон уточнил, что арест Дурова не был политически мотивированным решением. По его словам, задержание состоялось в рамках судебного процесса, а окончательное решение будут принимать судьи. Издание отметило, что такой шаг со стороны Макрона был нетипичным.

Газета также подчеркнула, что французские лидеры обычно не комментируют дела, которые находятся на ранних этапах уголовного расследования.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, расположенном вблизи Парижа. Местные СМИ сообщили, что Дуров, обладающий также французским гражданством, был внесён в список разыскиваемых во Франции лиц. Его подозревают в причастности к ряду преступлений, что, в частности, связано с отказом Telegram сотрудничать с французскими властями. Среди возможных обвинений, которые могут быть предъявлены основателю мессенджера, фигурируют терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денежных средств. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что на данный момент французские власти уклоняются от сотрудничества по вопросу задержания Дурова.

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