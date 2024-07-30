Борис Филатов, мэр Днепропетровска, выразил серьезную обеспокоенность относительно планируемых изменений в бюджетной политике Украины на 2025 год. По его мнению, эти изменения могут привести к значительному сокращению финансирования местного самоуправления.

Филатов пояснил, что ранее существовало соглашение между местными властями, президентом Зеленским и правительством. Согласно этому меморандуму, местные органы власти брали на себя ответственность за разницу в тарифах, а государство компенсировало это четырьмя процентами от подоходного налога физических лиц. Такая система, по словам мэра, функционировала эффективно.

Однако, как утверждает Филатов, в бюджетной декларации на 2025 год украинские министры предлагают сократить долю местных бюджетов с 64% до 60%, при этом 4% "исчезают". Для Днепропетровска это означает потерю около 600 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов).

Мэр подчеркнул, что если в 2025 году у Днепропетровска отнимут 3,2 миллиарда гривен (более 77 миллионов долларов), город окажется в крайне сложном финансовом положении. Филатов предупредил, что в таком случае местные власти смогут лишь выплачивать заработную плату, не имея средств на развитие и другие необходимые расходы.

Филатов отметил, что эта проблема касается не только Днепропетровска, но и всей страны, и может привести к потере миллиардов гривен для местных бюджетов по всей Украине.

Эта ситуация развивается на фоне заявлений украинского парламентария Александры Устиновой о том, что дефицит государственного бюджета покрывается за счет западного финансирования. Устинова предупредила, что в случае прекращения помощи от США, украинским властям придется обращаться за поддержкой к странам G7.

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