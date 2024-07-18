Компания "Норильский никель" в будущем году запускает в тестовом режиме новый комплекс программного обеспечения для оптимизации и автоматизации горнорудных работ, одним из ключевых производственных циклов холдинга.
Интеллектуальный продукт полностью российская разработка, заявил директор по промышленной автоматизации и метрологии департамента информационных технологий "Норникеля" Алексей Парасына. Передовые цифровые технологии реализуются в рамках проекта Индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений.
В полном формате новаторские разработки отечественных ученых планируется внедрить в работу металлургической компании сразу после годового тестирования, в 2026 году, сообщают на предприятии.
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